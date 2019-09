Exclusief voor abonnees "Laat je kind inenten tegen HPV" 05 september 2019

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid lanceert een campagne om ouders te overtuigen hun kinderen te laten inenten tegen het humaan papillomavirus (HPV). Meer dan 80% van de mensen loopt vroeg of laat een HPV-infectie op. Meestal merk je daar niets van, maar op lange termijn kan het virus baarmoederhals-, mond- of keelkanker veroorzaken. In Vlaanderen worden meisjes en jongens in het eerste middelbaar gratis ingeënt door het CLB, maar ouders moeten wel hun toestemming geven. Vandaar de campagne, die de slogan 'Je kan ze niet tegen alles beschermen. Maar wel tegen HPV' meekreeg. (LVB)