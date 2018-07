"Laat je gsm eens thuis. Een paar uur, een halve dag. En kijk wat dat met je doet" Brecht Herman

14 juli 2018

Steeds meer Vlamingen zijn zó aan hun smartphone verslingerd, - of nee: verslááfd - dat ze zichzelf regels opleggen. Journaliste Catherine Price schreef een boek over hoe je het kan uitmaken met je mobieltje.

Haar dochtertje is drie jaar. Toen ze net geboren was, schrok haar mama, de Amerikaanse wetenschapsjournaliste en -auteur Catherine Price. "Ineens besefte ik: 'Oh my god', als ze naar mij kijkt, ziet ze hoe ik de hele tijd met mijn gsm bezig ben.' Ik voelde me plots een verschrikkelijke persoon. Ik begon erop te letten en zag dat iederéén voortdurend met zijn gsm bezig was." Samen met haar man gooide ze het over een andere boeg. "We besloten 24 uur lang geen smartphone te gebruiken, zelfs niet met het internet verbonden te zijn. De kaarsjes gingen aan, we aten lekker samen, maar we waren onrustig. We wilden die gsm nemen. Na enkele uren verdween die drang en na 24 uur hadden we eigenlijk geen zin om onze gsm weer te gebruiken. Het was fantastisch."

Je schrijft dat een smartphoneverslaving niet 'triviaal' is, maar wel een 'groot probleem'. Waarom?

