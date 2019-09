Exclusief voor abonnees "Laat de zombies maar komen!" BV kijkt TV | Tom De Cock (35) MNM-dj 07 september 2019

"Zowel qua literatuur als op het kleine scherm ben ik verslaafd aan alles wat met zombies of sciencefiction te maken heeft. 'The Walking Dead' is top, maar ook 'Train to Busan' is een aanrader. De prent gaat over een hogesnelheidstrein die richting Busan rijdt, waarop de passagiers vechten om te overleven nadat een zombievirus is uitgebroken. Het verhaal klinkt

cliché, maar toch zit er vaak betekenis in films over het einde van onze beschaving. Die zombies zijn maar een metafoor. We vergeten vaak dat we het in België beter hebben dan in pakweg Syrië. Stromend water uit de kraan en granola als ontbijt? Niét vanzelfsprekend."

