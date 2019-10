Exclusief voor abonnees "Laat apotheek vaccin toedienen" 22 oktober 2019

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde, een instelling van de Vlaamse Gemeenschap die deskundigenadvies verleent aan de Vlaamse en federale overheid, vindt dat ook apothekers griepvaccins moeten kunnen toedienen. Daar moet wel eerst de wet voor worden aangepast. De vaccinatiegraad stijgt elk jaar, maar kan nog altijd beter. Bij risicopatiënten tussen 50 en 65 jaar heeft die bijvoorbeeld de 70% nog niet bereikt. Door ook apothekers de prik te laten zetten, kon de vaccinatiegraad in de VS worden opgekrikt met 10% en in Groot-Brittannië zelfs met 17%. De Algemene Pharmaceutische Bond is alvast voorstander. Apothekers zouden wel een opleiding dienen te volgen en over de juiste accommodatie moeten beschikken.