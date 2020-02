Exclusief voor abonnees "Laat ambtenaren deeltijds werken na ziekte" 28 februari 2020

Ambtenaren in lokale besturen die na een kankerbehandeling opnieuw aan de slag willen, krijgen vaak niet de kans om dat deeltijds te doen. Een strenge interpretatie van de regelgeving maakt dat voor hen onmogelijk zodra hun ziektedagen zijn opgebruikt. Dat meldt Kom op tegen Kanker. "Of deeltijds werken na ziekte ook een optie is als de ziektedagen op zijn, dat beslist elke lokale overheid voor zich. Al interpreteert de Vlaamse overheid de regelgeving zo dat een vervangingsinkomen bij ziekte en salaris uit arbeid niet gecombineerd kunnen worden." Kom op tegen Kanker roept Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) op om te voorzien in realistische mogelijkheden om deeltijds te werken na ziekte. Zijn collega Hilde Crevits (CD&V), bevoegd voor Werk, wil samen met hem bekijken hoe ze de hindernissen kunnen wegnemen. "Werken geeft een gevoel van voldoening. Het zorgt ervoor dat mensen die lange tijd ziek geweest zijn en gedeeltelijk terug aan de slag kunnen, zich opnieuw meer deel van de samenleving voelen."

