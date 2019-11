Exclusief voor abonnees "Kwakzalver" beloofde terminale patiënt dat hij kanker zou overleven 14 november 2019

Een 61-jarige 'alternatieve genezer' riskeert vijf jaar cel voor het oplichten van een terminale man. Geert V. beloofde de kankerpatiënt dat hij nog 30 jaar zou leven dankzij een alternatieve behandeling, met een gepeperd prijskaartje van 1.950 euro. Die zou de tumoren met massagetechnieken verwijderen uit het lichaam. Ook raadde hij 'medicijnen' - 100 euro per flesje, waarvan later bleek dat het gedenatureerde alcohol was - aan. Enkele maanden later stierf de zestiger uit Ninove toch. "Dit is een kwakzalver, die mensen die ten einde raad zijn oplicht", zei de procureur. "Iemand met een spierziekte liet hij geloven dat hij weer over een muur zou kunnen springen." V., die al 20 jaar als genezer werkt, vroeg de vrijspraak. "Ik geloof 100% in mijn methode." Vonnis op 11 december.

