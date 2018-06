'Kwade poezen' protesteren tegen komst Trump 30 juni 2018

Gewapend met grote pancartes vol kwade poezen gaat vrouwenbeweging Zij-kant op 7 juli protesteren tegen de komst van Donald Trump naar ons land op 11 en 12 juli. Met hun 'Grumpy Pussy' verwijzen ze naar Trumps denigrerende uitspraak tegenover vrouwen, Grab 'em by the pussy. De vrouwen stappen net als vorig jaar mee in de protestmars 'Trump Not Welcome', die doorgaat in Brussel. Ze zullen opnieuw hun kenmerkende rode mutsen dragen. (BCL)