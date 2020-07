Exclusief voor abonnees "Kust heeft nu oplossing nodig voor klimaatverandering" 15 juli 2020

00u00 0

De kust is, als laagst gelegen gebied van Vlaanderen, erg kwetsbaar door de klimaatverandering. "We moeten nu oplossingen zoeken of het is te laat", zeggen experts in een nieuw boekje, 'Kust en klimaat'. "Ingrepen om pakweg dijken te bouwen, hebben hun tijd nodig. Dat moet je niet doen als je nog 3 cm verwijderd bent van een potentiële overstroming", aldus verantwoordelijke van 'T.OP Kustzone' Stijn Vanderheiden. Hij wil onder meer inzetten op samenwerken met de natuur: ruimte om duinen te laten ontwikkelen, bijvoorbeeld. "Het gaat om evenwicht, dat is een moeilijke denkoefening. Iedereen wil zijn stukje ruimte vrijwaren. Met deze gids pleiten we ervoor met alle actoren samen oplossingen te vinden die voor iedereen goed zijn." (MM)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen