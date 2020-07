Exclusief voor abonnees "Kunstmatige kloof tussen G5 en K11 moet verdwijnen" DIT ZEI HIJ GISTEREN 08 juli 2020

"We zijn op dit moment een tanker in het midden van de oceaan en we hebben geen idee waar het naartoe moet. Het momentum is er om onszelf te heruitvinden en daarvoor is externe expertise nodig. De laatste maanden is gebleken dat we dat blijkbaar niet zelf kunnen. Voetbal wordt niet enkel op Planeet België gespeeld, maar ook internationaal. Het kan niet zijn dat elke beslissing continu opnieuw in vraag wordt gesteld. Dat zorgt voor immobilisme, een gebrek aan visie en een duidelijk beleidsplan. Door ons zitje op te geven hebben we willen aangeven dat het meer over inhoud moet gaan, dan over wie waarin zetelt."

