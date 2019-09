Exclusief voor abonnees "Kunnen we geen gratis tickets krijgen?" Omwonenden op infomoment Rammstein-concert Oostende 19 september 2019

Het is nog bijna negen maanden wachten tot Rammstein zal optreden op de nieuwe evenementenweide in Oostende, maar toch heeft burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) de omwonenden al eens bij elkaar geroepen. Voor hen wordt de komst van de Duitse metalgroep - en de 45.700 fans die snel genoeg waren om in een kwartiertje een kaartje te bemachtigen - naar hun achtertuin de eerste grote 'test'. De sfeer op de infovergadering was opvallend rustig. "We moeten er geen doekjes om winden, er zal geluidsoverlast zijn. Het is niet Laura Lynn die komt optreden, hé." De buren leken vooral geïnteresseerd in tickets ter compensatie van de overlast. Dat bleek niet mogelijk. "Want dan moet ik de mensen op de zeedijk ook iets geven voor het vuurwerk en de beachbars", dixit Tommelein. Ook een ultieme poging om het concert gratis bij te wonen - "Hebben jullie geen vrijwilligers nodig?" - stuitte op een 'njet'. (LBB)

