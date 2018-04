"Kunnen niet álles winnen" Lefevere 09 april 2018

00u00 0

Ze zijn dan tóch van vlees en bloed, zijn jongens. "Maar dat wisten we wel. We kunnen ook niet álles winnen", behield teammanager Patrick Lefevere zijn glimlach. De succesvolle klassieke lente (het team verloor enkel Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix) deed hem op de Vélodrome makkelijker relativeren. "Het was anders geweest mochten we hier na een ontgoochelend voorjaar opnieuw met lege handen hebben gestaan. (grijnst) Dan was het wachten geweest op Julian Alaphilippe."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN