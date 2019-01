"Kunnen jullie onze kaartjes aan Hilda bezorgen?" 04 januari 2019

00u00 0

Net voor de kerstvakantie zag ik in jullie krant het verhaal van Hilda. Deze vrouw van 80 uit Berchem heeft niemand meer buiten haar hondje Balou en Lydia van de online ontmoetingsplaats Helpper. Ik was er zo door aangedaan dat ik het artikel meenam naar de klas en het voorlas aan de kinderen. "We willen iets doen voor deze eenzame vrouw", reageerden de kinderen. "Kunnen we haar geen kaartje sturen?" Ik had zelf maar één wenskaartje bij. De kinderen hebben allemaal hun kaartje zelf getekend. Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn om deze kaartjes aan Hilda te bezorgen? Hartelijk dank!

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN