Exclusief voor abonnees "Krijg je een kind met een beperking? Blijf dan zeker met twee werken" BRIEF VAN DE DAG 30 oktober 2019

00u00 0

Als ouder van een volwassen kind met een beperking moet ik jongere lotgenoten de raad geven om vooral met twee te blijven werken. Dan is er meer kans dat je de nodige hulp krijgt. Wij staan er helemaal alleen voor. We moeten onze plan maar zien te trekken, omdat mijn vrouw destijds huisvrouw is geworden om voor onze dochter Kelly (inmiddels 26) te kunnen zorgen.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu