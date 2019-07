Exclusief voor abonnees Kort 29 juli 2019

De Duitse trainer Bernd Hollerbach van Moeskroen won een laatste keer een match op 18 december 2016. Dat was met Würzburger Kickers tegen VFB Stuttgart. 3-0 werd het toen. Daarna kon hij 17 matchen lang niet meer winnen. Begin 2018 nam hij over van Markus Gisdol bij Hamburger SV, maar na amper 49 dagen en 7 wedstrijden zonder winst kwam daar een einde aan zijn voorlopige trainerscarrière. Zijn eerste match met Moeskroen was dus meteen bingo. Zijn eerste driepunter in 25 matchen. (FKS)