"Kortrijk opzijgezet na rust"

Dario Clemente - Stevoort 30 oktober 2019

00u00 0

De beresterke center Dario Clemente koos bewust voor een stapje terug, van Croonen Lommel naar nieuwkomer in eerste landelijke Stevoort. Na de nederlaag bij Aarschot moesten de boys van coach Robby Thoelen dat rechtzetten thuis tegen Kortrijk. De eerste helft was volledig voor de bezoekers en met twintig punten achterstand leek Stevoort een vogel voor de kat. Krachtpatser Dario Clemente (33) dacht daar anders over met zijn 24 punten. Stevoort kon na een spetterende tweede helft de punten (92-77) thuishouden. Wat een bizarre partij, toch ?

