'Korting' op celstraf omdat dief in gevangenis werkte om slachtoffer te vergoeden 08 maart 2019

Omdat een 45-jarige Cubaanse vrouw de afgelopen maanden in de wasserette van de Brugse gevangenis werkte om haar slachtoffer te vergoeden, heeft ze daar van de strafrechter een 'beloning' voor gekregen. Ze spaarde 600 euro bijeen, en in ruil kreeg ze zes maanden 'korting' op haar celstraf. De vrouw moet nu 2,5 jaar de cel in, in plaats van 3 jaar. Carmen G. stond aan het hoofd van een dievenbende die in hotels aan de haal ging met portefeuilles van toeristen aan de ontbijttafel. Ook stalen ze portefeuilles of bankkaarten van winkelende slachtoffers. Ze sloegen toe in verschillende Vlaamse steden. In een Delhaize in Brugge maakte G. de bankkaart buit van een vrouw en haalde er 600 euro mee af. "Geef me de kans om die dame te vergoeden voor u uitspraak doet", had ze eerder gevraagd aan de rechter - en ze hield woord. "Erg uitzonderlijk", aldus de Brugse strafrechter. (JHM)

