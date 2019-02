"Korte training en speech van Leko" VISTA! • Schrijvers over voorbereiding op Genk 19 februari 2019

00u00 0

Een training van 20 minuten op zaterdag plus een motivatiespeech van coach Ivan Leko: zó bereidde Club Brugge de topper tegen Racing Genk voor (3-1-winst). "Zo zag onze aanloop er inderdaad uit", vertelde Siebe Schrijvers gisteren telefonisch in VISTA!. "Voor elke wedstrijd hebben we natuurlijk een tactische meeting. De training was ietsje minder intens dan anders, omdat we donderdag nog een zware wedstrijd hadden." In het verleden werd Schrijvers soms bestempeld als 'te soft'. Het jeugdproduct van Genk antwoordde de voorbije maanden met de voeten. De teller staat intussen op tien goals. "Ik denk dat ik een paar stappen in de goede richting heb gezet. In het begin was het sowieso wennen: een ander systeem, een ander milieu, een andere club. Maar ik kan tevreden kan zijn met mijn matchen en met de statistieken." (MH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN