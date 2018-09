'Koppels' 07 september 2018

00u00 0

Revolutionair in Vlaanderen! Must see-tv! Geen programma dat de laatste weken zo veel publiciteit kreeg - zelfs 'VTM Nieuws' deed vrolijk mee - als 'Koppels'. Daar had de stoute baseline 'Do try this at home' ongetwijfeld wat mee te maken. Een rechtstreekse trap in het kruis van VIJF dat zich met 'Sex Tape' op eenzelfde tv-terrein begeeft.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN