"Kopenhagen zou interessant zijn" THORUP 13 december 2019

Jess Thorup is fier op wat zijn ploeg al gerealiseerd heeft in Europa. "Toen we hier vijf maanden geleden aan begonnen tegen Viitorul, had niemand gedacht dat we nu als groepswinnaar zouden overwinteren. Dit is dan ook een grote prestatie van mijn team. Ik heb even gekeken naar de mogelijke tegenstanders. Cluj en Ludogorets lijken me niet zo aantrekkelijk, maar in de volgende ronde zitten alleen sterke teams. Kopenhagen lijkt me wel een leuke uitdaging. Ik zou wel eens willen zien waar we staan tegenover een Deense topclub, ook voor mij persoonlijk zou dat een mooie affiche zijn." (RN)