"Koning Albert lijdt enorm onder zaak-Boël"

Guy Hiernaux, één van de advocaten van koning Albert II, heeft zijn uitspraken in een recent interview met de Amerikaanse krant 'The New York Times' over de zaak-Delphine Boël verduidelijkt. "Ik heb gezegd dat ik dacht dat hij akkoord zou gaan om zich te onderwerpen aan een DNA-test, voor zover hij heeft verkregen dat de resultaten geheim zullen blijven totdat het Hof van Cassatie zich heeft uitgesproken", aldus de advocaat. "Er is geen reden dat hij zou weigeren. Maar momenteel weet ik nog niet wat hij beslist heeft." Hiernaux zei ook dat koning Albert "enorm lijdt" onder de procedure. Volgens hem is de hele zaak zeer pijnlijk voor zijn cliënt. "Al vijf jaar achtervolgt hem een verhaal dat vijftig jaar teruggaat. En zijn gezondheid is verre van goed."

