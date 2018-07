"Kon niet op de trappers lopen" Quintana verliest zeven minuten 28 juli 2018

Nairo Quintana incasseerde opnieuw rake klappen. De 28-jarige klimmer van Movistar verloor ruim zeven minuten in de laatste bergrit van deze Tour en tuimelde in het klassement van plaats vijf naar plaats negen. Quintana ondervond nog te veel last van de zware val die hij donderdag maakte. De Colombiaan was geschaafd over zijn hele linkerflank en toen de klassementsmannen elkaar begonnen te bestoken, moest hij de rol lossen. 7:09 was zijn verlies op ritwinnaar Roglic. "Ik had nog veel pijn na mijn valpartij", verklaarde Quintana zijn inzinking. "Ik kon weinig kracht zetten op mijn heup en kon ook niet op de trappers lopen. Gelukkig heeft Landa zich getoond. Het wordt afwachten hoe mijn lichaam reageert tijdens de tijdrit." (TLB)

