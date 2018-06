"Kon 'Inspecteur Matrak' geen briefje schrijven? Het past niet, ik zit op WK" 20 juni 2018

Nee, de procureur-generaal kon er niet mee lachen dat politieman G.H. (48) uit Oostende niet is komen opdagen voor de behandeling van zijn zaak in beroep. De agent werd eerder veroordeeld omdat hij een supporter van KV Oostende met een matrak geslagen zou hebben. Maar zoals we gisteren al schreven, zit de man momenteel in Rusland, als één van de Belgische agenten die ervoor moeten zorgen dat de Duivels-supporters een veilig WK beleven. "'Inspecteur Matrak' gaat liever naar het land van de matroesjka's dan naar het hof van beroep te komen. Il faut le faire", aldus procureur-generaal Peter De Smet. "Ik las in de krant dat de agenten in Rusland het 'visitekaartje' van België zijn. Met veel pretentie en grandeur. Vinden jullie dat normaal? De KVO-supporters zien dit ook. Alsof er geen andere agenten beschikbaar zijn zónder dergelijk verleden. Hij kon op z'n minst een briefje schrijven: 'Het past niet, ik zit in Rusland.' Ik heb zelden zo'n arrogantie gezien." Vervolg op 26 september. (DJG)

