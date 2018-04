"Komende dagen besluit over aanval op Syrië" 11 april 2018

Na de veronderstelde aanval met gifgas in Syrië heeft Donald Trump de speculaties over een nakende militaire aanval van de VS nieuw leven ingeblazen. De Amerikaanse president annuleerde verrassend zijn reis naar Zuid-Amerika. Volgens de Franse president Emmanuel Macron zijn aanvallen op de "chemische capaciteiten" van het regime mogelijk. Frankrijk beraadt zich hierover met zijn bondgenoten - vooral met Groot-Brittannië en de VS. "We zullen onze beslissing in de komende dagen mededelen", zei Macron, die al herhaaldelijk verklaard heeft dat met het gebruik van chemische wapens een rode lijn wordt overschreden.

