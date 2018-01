'Komen eten' bij Club 00u00 0

Dyabi voegt gretig nog wat inktvispasta toe aan de 'fideua', een variant op de klassieke paella die hij samen met zijn ploegmaats heeft klaargemaakt. Als teamactiviteit mochten de Club Brugge-spelers op winterstage in Spanje hun kookkunsten tonen onder begeleiding van sterrenchef Gert De Mangeleer. Of die nieuw talent heeft gespot? "Euh... Ik kan ook niet zo goed voetballen", klinkt het. "Ik denk dat het het beste is dat ik in de keuken blijf en de spelers op het veld."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN