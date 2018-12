'Komeet van het jaar' passeert vandaag op amper 12 miljoen km van aarde 12 december 2018

Wie een telescoop heeft, heeft 'm misschien al gezien: de komeet '46P/Wirtanen' - bijnaam: 'komeet van het jaar'. Sinds begin deze maand is hij zichtbaar voor de goed uitgeruste astronoom, maar vandaag zou men hem volgens volkssterrenwacht Urania met het blote oog kunnen zien. De komeet raast voorbij op een afstand van 12 miljoen kilometer - en dat is redelijk dichtbij voor ruimtebegrippen. Probleem is wel dat het moeilijk in te schatten is hoe helder - en dus zichtbaar - een komeet zal zijn. In stadscentra zal hij niet met het blote oog te spotten zijn, wegens de te grote lichtvervuiling.