"Kom zeker terug naar Roubaix om bloemen voor Michael te pakken" Van Aert in tranen 12 april 2018

Wout van Aert is in Extra Time Koers nog eens teruggekomen op de dood van zijn ploegmaat Michael Goolaerts na een hartstilstand tijdens Parijs-Roubaix. "Het is gruwelijk, maar op dat moment was ik bezig met de koers. Dat jouw vriend, jouw ploegmaat voor zijn leven vecht: hoe moet je dat aankondigen als ploegleider? Je kan zoiets toch niet via de communicatie zeggen. Dat zou zelfs levensgevaarlijk zijn als je zoiets te horen krijgt. Er was geen andere optie."

HLN