"Kom uw geld uitgeven op de Louizalaan, maar vraag bij ons geen asiel aan" Francken tegen Albanezen 20 april 2018

00u00 0

"Jullie zijn welkom om bij ons te werken, te studeren, familie te bezoeken, geld uit te geven in de Louizalaan, naar het Atomium te gaan of Brugge, de mooiste stad ter wereld, te bezoeken. Maar vraag geen asiel aan in België." Dat was de duidelijke boodschap van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) tijdens zijn 'ontradingsmissie' in Albanië. "Ons land is niet het eldorado, niet het land van melk en honing. Albanezen die illegaal ons land binnenkomen, worden meteen teruggestuurd." De laatste jaren is het aantal aanvragen uit Albanië sterk gestegen, onder meer omdat de visumplicht voor Albanezen in de Schengenzone is afgeschaft. Francken zou die regeling graag opschorten, maar dat moet op Europees niveau beslist worden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN