"Koersen zonder stress" Naesen 13 april 2018

Dat hij de voorbije weken iets te veel naar zijn zin kennis maakte met het asfalt, zucht Belgisch kampioen Oliver Naesen. "Al die valpartijen, pfff. Ze vraten energie. Ik ben tevreden over het niveau dat ik haalde, maar voel me wel vermoeider dan de voorbije jaren. En ik rijd ook niet meer rond met het allerhoogste moreel. Het scheelt veel." Pin hem zondag dan ook niet vast op een plaats, vraagt Naesen. "Ik zal in de Amstel koersen zoals altijd: zonder veel stress. Puur terend op mijn conditie van de voorbije weken. Die is nog altijd behoorlijk, waardoor een resultaatje wel mogelijk is. Vorig jaar werd ik dertiende. Dat de finish nu niet meteen meer na de Cauberg ligt gekalkt, kan me dienen. Al zou het me verbazen mocht ik samen met Tim Wellens naar de streep kunnen trekken. Goh, hoe sterk was die woensdag!" (JDK)

