"Koerden stuurden al Belgische vrouwen terug naar IS" 16 juni 2018

00u00 0

De Koerdische milities in Syrië hebben al Belgische vrouwen die zij gevangen hielden teruggestuurd naar de Islamitische Staat. Dat beweert een bron die bij de onderhandelingen betrokken was. "Er zijn al drie keer ruiloperaties geweest - in februari, april en juni - waarbij in totaal enkele honderden IS-gevangenen teruggestuurd werden. In ruil voor Koerdische strijders en voor de belofte dat IS de lucratieve olievelden die de Koerden beheren niet aanvalt", verklaarde een lokale gezagsdrager die optrad als tussenpersoon aan 'The Daily Telegraph'. Volgens journaliste Josie Ensor was er uitdrukkelijk sprake van Belgische vrouwen en kinderen. "Die zouden in april zijn geruild en specifiek zijn uitgekozen omdat hun regering niet naar hen vraagt", vertelt ze ons. Namen van de betrokkenen kreeg ze niet. Terwijl de buitenlandministeries van Frankrijk en Duitsland de feiten bevestigden wat hun onderdanen betreft, kreeg Ensor van de Belgische autoriteiten nog geen respons. (GVV)

HLN