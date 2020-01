Exclusief voor abonnees "Knieblessure is voor 99% verleden tijd" Osteopaat Sam Verslegers en kinesist Matthijs Van Speybroeck 16 januari 2020

Sam Verslegers, oprichter van het sport- en rehabilitatiecenter 'GroepSam', begeleidde Clijsters ook al bij haar eerste comeback tussen 2009 en 2011. Samen met kine Matthijs Van Speybrouck stoomt hij nu het lichaam van Clijsters klaar en zullen ze haar op het circuit bijstaan. "De knieblessure van november is 99% verleden tijd", zegt Verslegers. "Het was wel een dagelijkse bezigheid van één tot vier uur om haar weer fit te krijgen. Nu proberen we week na week haar belasting te laten toenemen tot een niveau dat nodig is om matchen te spelen en te winnen."

