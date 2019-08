Exclusief voor abonnees 'Klimaatverandering' wordt keuzevak aan UAntwerpen 28 augustus 2019

De Universiteit Antwerpen biedt vanaf komend academiejaar een keuzevak rond klimaatverandering aan voor studenten tweede of derde bachelor, en dat in alle opleidingen. "Klimaatverandering heeft een impact op elk deel van de maatschappij en kan voor iedereen interessant zijn", motiveert de universiteit. Het vak maakt deel uit van een nieuwe korf met verbredende en interdisciplinaire keuzevakken. Eén daarvan - levensbeschouwing - is verplicht, de rest is vrij te kiezen. Allemaal draaien ze rond belangrijke maatschappelijke thema's en/of interculturaliteit. "We willen studenten stimuleren om opleidingsonderdelen aan te vullen met een component maatschappelijk engagement en wereldburgerschap", zei rector Herman Van Goethem daar eerder over.

