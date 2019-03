"Klimaatintendant? Waarvoor dienen die ministers dan?" 04 maart 2019

Is een 'klimaatintendant' - zoals voor het Oosterweeldossier - dé oplossing om het klimaatdebat los te koppelen van de politieke gevoeligheden? Manu Claeys van het Antwerpse stRaten-generaal vindt van wel, al reageert de politiek verdeeld. "We moeten burgers, bedrijven, overheden, universiteiten, experten en financiers rond één tafel brengen, en best wel concreet werken", zei Gwendolyn Rutten (Open Vld) in 'De Zevende Dag'. CD&V betwijfelt of een intendant wel een rol kan spelen. "Ik denk dat de mensen dan gaan zeggen: 'Waarvoor dienen die ministers dan?'", aldus vicepremier Kris Peeters op ATV. Volgens oppositiepartij sp.a is het enige wat nodig is "een regering die knopen doorhakt".