Exclusief voor abonnees 'Kliks' en 'kloks' bepalen pikorde bij blinde holvis 12 oktober 2019

00u00 0

Een team van Franse onderzoekers denkt het antwoord te hebben gevonden op een vraag waarover u zich wellicht nog nooit het hoofd heeft gebroken: 'Waar luisteren grotvissen naar?'. De Astyanax mexicanus of Mexicaanse tetra vond 20.000 jaar geleden zijn weg naar een pikdonker grottenstelsel. In de loop der eeuwen verloor hij zijn ogen, omdat die toch overbodig waren in de nieuwe omgeving. Vreemd genoeg behield de vis zijn gehoor, terwijl daar diep onder de grond ogenschijnlijk toch ook niet veel is om naar te luisteren.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen

Meer over human interest

dieren