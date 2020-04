Exclusief voor abonnees 'Kleir' (om het met Roger Lambrecht te zeggen) Onze watcher MICHAËL VERGAUWEN draagt Sporting Lokeren ten grave 21 april 2020

00u00 0

"Kleir." Het was altijd het laatste woord van een telefoongesprek met Roger Lambrecht. 'Klaar' in mooi Nederlands, 'kleir' in plat Lokers. Voor ik nog een woord kon uitbrengen, zelfs al had ik nog een resem vragen, lag de telefoon al neer. "Kleir." Klik. 'Bedankt en nog een fijne avond, voorzitter', mompelde ik dan, tegen mezelf. Als Lambrecht vond dat het lang genoeg had geduurd, dan was er geen speld meer tussen te krijgen. Hij en alleen hij besliste dat de babbel ten einde was. En dat was ook in real life zo. De man duldde geen tegenspraak. Toen ik naar aanleiding van het ontslag van Georges Leekens de '10 pijnpunten van Lokeren' blootlegde - goedbedoeld, om aan te tonen waar het de club écht aan ontbrak en waarom het begin van het seizoen 2016-2017 zo dramatisch verliep - was Lambrecht furieus. Dat ik hem oud, traag en koppig noemde, zal niet geholpen hebben.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen