#kleingelukske 55 Lynn van Royen 21 december 2018

Haar bekroning tot 'beste actrice' op 11 december had Lynn Van Royen niet eens nodig om deze top 100 te halen - de stemmen waren toen al geteld. Met eerder al opgemerkte passages in onder andere 'Beau Séjour' en 'Tabula Rasa', een hoofdrol in de Europese serie 'The Team' en de aankondiging dat er binnenkort een eerste langspeelfilm is, heeft de Aalsterse zich in 2018 weten op te werken tot de fine fleur van het acteursgild. In de marge opende ze met haar vriend óók nog een kunstgalerij en bracht ze een boek uit, dat onder de noemer #kleingelukske 150 dingen bundelt waar ze vrolijk van wordt. Wedden dat dit er ook één is? (VSH)

