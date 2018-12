'Kleine Messi' moet nu vluchten voor taliban 08 december 2018

Het gaat niet goed met de Afghaanse jongen die twee jaar geleden als een kleine Messi in de wereldpers verscheen. Hij had zichzelf een truitje van de Argentijnse topvoetballer gemaakt door gaten te knippen in een blauw-wit gestreepte plastic zak en die met een viltstift te voorzien van het rugnummer tien. Toen Lionel Messi de foto zag, nodigde hij Murtaza Ahmed uit naar een wedstrijd in Qatar. Daar gaf hij de jongen een echt voetbalshirt en een gehandtekende bal. Maar die kleinoden heeft Murtaza moeten achterlaten toen hij vorige maand met zijn gezin naar de hoofdstad Kaboel is gevlucht. Zijn voordien nog redelijk vredige provincie Ghazni kwam toen onder vuur te liggen van de taliban. Hij behoort tot de Hazara, een sjiitische bevolkingsgroep die door de moslimextremisten wordt geviseerd. Omdat hij zo bekend is, zou de taliban hem al persoonlijk hebben bedreigd.

