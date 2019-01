"Kleine buldog" als opvolgster 24 januari 2019

Linde out, Michèle Cuvelier in bij de ochtendshow van Studio Brussel. En da's voor eerstgenoemde wel een geruststelling, zo blijkt. "Ik weet dat ik mij met Michèle geen betere opvolgster kan dromen. Zij is een echt natuurtalent, weet veel van muziek en is gezegend met een fantastische stem. Daarnaast is ze - net als ik - heel erg perfectionistisch. Michèle is een kleine buldog, dus ik weet dat mijn programma in goede handen is." (lacht)

