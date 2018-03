"Kleedkamer kapotgemaakt met transfers" Aad De Mos 12 maart 2018

"Het is niet nu dat je het weggeeft, wel tijdens de winterstop." Aad De Mos zuchtte gisteren een paar uur na de wedstrijd. "Het wordt tijd dat de clubleiding ook eens in de spiegel gaat kijken. Ik heb het al eerder gezegd, ze hebben de kleedkamer kapotgemaakt met al die aankopen. Het is niet enkel de fout van Jankovic, Ferrera of de spelers. Ook het beleid is niet goed. Zijn zij nog wel de juiste mensen op de juiste plaats voor deze club? Ik heb de wedstrijd bekeken. Ze maken de 2-0 en dan flikt die Japanner het voor Eupen..."

