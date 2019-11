Exclusief voor abonnees "Kleed je morgen (deels) in het rood" 28 november 2019

00u00 0

Wie Rode Neuzen Dag een warm hart toedraagt, kan dat onderstrepen door een rood kledingstuk aan te trekken. Niet van kop tot teen natuurlijk, maar gewoon een zogenaamde 'touch of red'. "Rood is mijn favoriete kleur, en volgens mij kan je er dan ook niet veel mis mee doen", zegt stylist Sarah Roelstraete. "Rood staat eigenlijk iedereen. Alleen blondines moeten opletten met tomaatrood, dat kan er soms een beetje 'tacky' uitzien. Zij kiezen beter voor warmere variaties zoals bordeaux of oranjerood. Donkere types kunnen alle tinten rood dragen, maar pittig rood is helemaal mooi."

