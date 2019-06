Exclusief voor abonnees "Kledinglijn begon nochtans als een 'folieke'" 04 juni 2019

00u00 0

Er is meer dan voetbal. Zeker in het leven van Dennis Praet. "Mode is mijn passie." De middenvelder heeft dan ook een nieuwe collectie klaar van zijn kledinglijn. "Het was nochtans begonnen als een folieke", lacht Praet, die in 2014 'DYJCode' lanceerde. "De voorbije jaren hebben we het evenwel steeds serieuzer aangepakt en een mooie evolutie gemaakt. Sinds de samenwerking met ZEB is ons merk over heel België verkrijgbaar. Ik had nooit gedacht dat het tot dit zou uitgroeien."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis