"Kleding liefst thuis passen" Bart Claes (56) • CEO van kledingketen JBC 07 mei 2020

00u00 0

"We zijn er volledig klaar voor", zegt Bart Claes van JBC. Nog voor de beslissing van de Veiligheidsraad had de kledingketen al vuistregels opgesteld voor personeel en klanten. "Evidente maatregelen, zoals een beperkt aantal mensen toelaten, afstand bewaren en handen ontsmetten - niet alleen bij het binnenkomen, maar ook aan de kleedkamers, zowel voor als na het passen. Kleding die gedragen is, wordt drie uur in de stockruimte gehangen. De 30-minutenregel indachtig vragen we klanten toch niet te veel tijd te nemen bij het shoppen - in onze webshop kan iedereen zich laten inspireren en ze kunnen de kleding thuis passen, in alle rust. We hebben daarvoor ons retourbeleid uitgebreid." Een stormloop verwacht JBC die eerste dagen niet. "We hebben altijd een goed draaiende webshop gehad, klanten hebben onze producten niet moeten missen." (FT)

