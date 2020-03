Exclusief voor abonnees 'Klasziekaal' bundelt onderwijs voor langdurig zieke kinderen 04 maart 2020

Leerlingen die tijdens een langdurige ziekte door de mazen van het net glippen en geen onderwijs krijgen: dat is de doelgroep van het Klasziekaal. Dat Steunpunt van de provincie is voorgesteld in het Zeepreventorium in De Haan. "Er bestaan wel heel wat initiatieven, maar voor ouders is het moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daar willen we iets aan doen."

