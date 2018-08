"Klassieke renner in mij tot leven wekken" Ronde van Wallonië: Wellens eindwinnaar, Debusschere pakt slotrit 02 augustus 2018

Eindelijk. Zijn pornosnor mag er af. "Een bevrijding", noemde Jens Debusschere (28) zijn eerste zege sinds de slotrit van de Ronde van België 2017 (28 mei). Na een moeilijk seizoen schijnt er licht aan het eind van de tunnel. "Mijn voorjaar vond ik nog meevallen. Ik reed mijn beste resultaten ooit. Maar na de Giro liep het fout. Ik werd ziek, wat mijn voorbereiding op het BK verstoorde en de titelstrijd zelf ook om zeep hielp. Het was op. Ik trok met de ploeg op hoogtestage naar Livigno. Om te herbronnen. Met dit als resultaat." Debusschere ruilt zijn huidige team in voor twee jaar Katusha-Alpecin. "Ik verlaat Lotto-Soudal met pijn in het hart, na zeven jaar trouwe dienst. Bij Katusha vind ik een nieuwe uitdaging: de klassieke renner in mij tot leven wekken, méér dan de sprinter onderhouden. Ik probeer wat kilo's te verliezen om scherper aan het voorjaar te kunnen beginnen. De komst van ploegleider Dirk Demol is een zegen. Hij is de ideale begeleider in mijn missie."

