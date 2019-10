Exclusief voor abonnees "Klanten willen meubels kunnen voélen" 14 oktober 2019

00u00 0

Evelien Temmerman (31), die samen met haar man Gerd Migerode (31) Atelier eMTee in Wetteren openhoudt, is een van de weinigen die "voorlopig nog niet echt last heeft van concurrentie van het internet". Hun interieurzaak bestaat al ruim vier jaar en je vindt er meubelen, Scandinavisch getinte kledij, accessoires en binnenhuisdecoratie. Sinds kort kan je er ook terecht voor een hapje en een drankje. "Ik heb de indruk dat meer en meer mensen afstappen van online aankopen. Ze kiezen voor service", zegt Evelien. "Meubelstukken willen de mensen kunnen voelen, zeker als het gaat om grotere stukken. In de zetels en op de stoelen willen ze even kunnen zitten. We zijn geen platte meubelzaak, maar bieden een totaalbeleving aan. In onze winkel kunnen de klanten iets eten of drinken. Hier kunnen ze een tijdje vertoeven, wat de drempel verlaagt. Ook het feit dat je hier al cadeautjes vindt van nog geen vijf euro, helpt om de mensen te doen binnenstappen. We nemen de tijd om te babbelen met onze klanten. Op den duur kennen we hen een beetje. Dat vinden ze allemaal niet op het internet."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen