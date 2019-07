Exclusief voor abonnees "Klanten ThxVille kunnen geld terugeisen" 16 juli 2019

00u00 0

Klanten van het afgelaste festival Thxville hebben recht op terugbetaling. Dat zegt consumentenorganisatie Test-Aankoop. Sommige gedupeerden betaalden al duizenden euro's aan voorschotten voor het 'Tomorrowland van de personeelsfeesten' in Boom. Nu raakte bekend dat het evenement geannuleerd wordt en pas op een "nog nader te bepalen datum in 2020" zal doorgaan. Klanten zouden hun geld niet kunnen terugeisen, volgens de festivalorganisatoren, die verwijzen naar de algemene voorwaarden. De 'wijziging van de invulling van het evenement' is geen reden voor terugbetaling, staat daarin. Volgens Test-Aankoop klopt dat niet. "De datum van een evenement is een vrij essentieel onderdeel van de overeenkomst", zegt woordvoerder Simon November. "Er zijn juridisch dus zeker argumenten om je geld terug te eisen als die wijzigt. Zeker als de organisatie nog niet duidelijk kan zeggen wannéér het feest alsnog zal plaatsvinden." (SRB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis