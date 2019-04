Exclusief voor abonnees "Klacht over bpost? Dan kan je nergens terecht" 03 april 2019

Voor het eerst heeft de ombudsdienst voor de postsector meer vragen gekregen over de verzending van pakketten (39%) dan over de gewone briefwisseling (31%). Dat blijkt uit het jaarrapport. Er waren 11.825 ontvankelijke klachten. Bij 71% werd de klant in het gelijk gesteld en kreeg hij of zij een compensatie.

