"Klaar voor Parijs-Nice na één van zwaarste trainingsmaanden ooit" 07 maart 2019

Thomas De Gendt oogt scherp en is dat ook. Zo bevestigde een DEXA-scan (botdensitometrie), of vetscan in de volksmond, gisteren in het Energy Lab in Gent. "Mijn vetpercentage bedraagt 7,5%, wat lager is dan de gebruikelijke 8% in deze fase van het seizoen. Goed, dus. Tegen de start van de Giro (11 mei) gaat er best nog anderhalve kilo af, bij voorkeur uitsluitend vet. Waardoor ik dan rond de 6,5% zou komen te zitten. Dat zou ideaal zijn. Mijn laagste vetpercentage ooit, tot dusver, liet ik optekenen na de Vuelta van 2018: 6,8%."

