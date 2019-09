Exclusief voor abonnees "Klaar met klimaatgedoe. Vanaf nu doe ik enkel deathmetal" Greta Thunberg reageert met humor 30 september 2019

Op Twitter is een deathmetal-versie opgedoken van de opmerkelijke toespraak van activiste Greta Thunberg op de klimaattop in New York. De Zweedse tiener - of haar speechschrijver - reageert met humor op de parodie met loeiharde gitaren. "Ik ben klaar met dat klimaatgedoe. Vanaf nu doe ik enkel nog deathmetal."

