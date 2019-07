Exclusief voor abonnees "Kippenvel én tranen" Coach Koen Wauters 01 juli 2019

00u00 0

Koen Wauters zakte speciaal naar Rock Werchter af om zijn poulain uit 'The Voice' aan het werk te zien. "Zó overweldigend. Ik zag hem nog maar opkomen en kreeg al kippenvel en tranen tegelijk", reageerde Koen na het optreden. "Als je ziet hoe de mensen massaal naar die tent kwamen. Ze werd zelfs afgesloten, en dat betekent: 15.000 man. Straf, hoor, voor een manneke van 17 jaar. Oké, hij heeft 'The Voice' gewonnen, maar dan nog. Nu staat hij hier wel op Rock Werchter, hé. Ik ben heel fier!" Waarom net IBE erin slaagt om zo'n droomparcours af te leggen? "Hij heeft zijn eigenheid, zijn stem, zijn stijl en logo waar duidelijk over nagedacht is. Hij is gewoon authentiek."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis