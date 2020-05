Exclusief voor abonnees "Kip bakken om 3 uur 's nachts op m'n oprit" Matthieu De Trog (35) uit Melle 06 mei 2020

00u00 0

Van jongs af droomde Matthieu, papa van 3, ervan op de markt te staan. Tien jaar geleden kocht hij een kraam. De zaken liepen goed, tot corona kwam. "Ik kan het nog een paar maanden rekken, niet langer. 50% van mijn buffer is verdwenen. Het doet pijn als ik de boekhouding bekijk. Ik krijg wel een hinderpremie van 160 euro per dag, maar daar kom ik niet mee toe. Ik vraag geen uitstel voor rekeningen, want dan kom je in de problemen als je moet heropstarten. Gemeentes schrappen wel ons standgeld." Matthieu stortte zich op de sociale media en levert sinds vorig weekend elke zaterdag en zondag kippenbillen en ribbetjes aan huis, in de gemeentes waar hij normaal markt houdt. "Een groot succes: meteen 140 bestellingen. Vaste klanten, maar ook een heel nieuw publiek. Vooral jonge gezinnen." Hij bakt de kipjes nu om 3 uur 's nachts vanuit z'n kraam op de oprit thuis. "Om 9 uur moet alles ingeladen zijn. Het is veel arbeidsintensiever. Normaal bakken we op de markt, nu moet dat dus op voorhand." Matthieu heeft zich ook voorbereid op de toekomst: hij zal afstandspaaltjes zetten en er zal minder volk achter de toog staan. "Ik wil zelfs een thuisafhaaldag organiseren, want ik vrees dat er dit jaar nóg een besmettingsgolf komt."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen